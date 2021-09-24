Горняк22: СМИ: топ-менеджеры Водоканала Бийска получали немалые премии, несмотря на долги

Деньги. Банковские карты. Кошелек Фото: pixabay.com

У бийского ресурсовика скопились долги перед поставщиками в размере 200 млн рублей – их предприятие должно отдать до 2024 года

В соцсетях и алтайских СМИ появилась информация о приличных премиях, которые получали топ-менеджеры бийского муниципального предприятия «Водоканал», об этом, в частности, сообщает издание «Новости Алтая».

В распоряжении журналистов оказался акт проверки Счетной палаты Бийска, в котором по согласованию главы города определяются годовые премии для руководства. Документ определяет премии по итогам 2017 года. Общий фонд денежного поощрения сотрудникам составил примерно 1,5 млн рублей без премии директора (она в документе указана не была). В целом руководящим сотрудникам выплачивали от 350 до 500 тыс. рублей премии.

Весной этого года, как пишет «Бийский рабочий», у предприятия образовались долги перед поставщиками в размере 100 млн рублей. Среди них – «Газпром межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация» и «АлтайУголь». Такой суммы на счетах предприятия не оказалось, оно вынуждено было обратиться за факторинговыми услугами, деньги необходимо будет вернуть до апреля 2024 года.

Общая задолженность бийского предприятия сейчас составляет 200 млн рублей.

ТОЛК