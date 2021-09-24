Горняк22: Новосибирск оказался одним из самых дождливых городов России

Дождь Фото: Анна Меньшикова

Эксперты «Яндекс.Погоды» проанализировали данные и подсчитали среднее число дождливых октябрьских дней в городах-миллионниках

Новосибирск оказался в тройке самых дождливых октябрьских городов России, сообщает «Российская газета».

На первом месте в рейтинге оказалась Пермь. В октябре там выпадает 68 мм осадков и дождь льёт примерно 13 дней в месяц. Второе место заняли Новосибирск и Екатеринбург с 11,2 дождливыми днями. После них следует Санкт-Петербург (11,1).

Реже всего в октябре идёт в Волгограде и Ростове-на-Дону. В последние десять лет в октябре дождь там идёт всего пять-шесть дней. При этом осадки там более обильные.

Ранее эксперты рассказали, что новая зима в России ожидается аномально морозной. Причиной похолодания, по их словам, станет арктический антициклон. Климатологи отметили, что с каждым годом погода становится все более неустойчивой.

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