Горняк22: Новосибирск оказался одним из самых дождливых городов России
Дождь Фото: Анна Меньшикова
Эксперты «Яндекс.Погоды» проанализировали данные и подсчитали среднее число дождливых октябрьских дней в городах-миллионниках
Новосибирск оказался в тройке самых дождливых октябрьских городов России, сообщает «Российская газета».
На первом месте в рейтинге оказалась Пермь. В октябре там выпадает 68 мм осадков и дождь льёт примерно 13 дней в месяц. Второе место заняли Новосибирск и Екатеринбург с 11,2 дождливыми днями. После них следует Санкт-Петербург (11,1).
Реже всего в октябре идёт в Волгограде и Ростове-на-Дону. В последние десять лет в октябре дождь там идёт всего пять-шесть дней. При этом осадки там более обильные.
Ранее эксперты рассказали, что новая зима в России ожидается аномально морозной. Причиной похолодания, по их словам, станет арктический антициклон. Климатологи отметили, что с каждым годом погода становится все более неустойчивой.
Горняк22: Старый мост через Обь в Барнауле откроют для движения с 20 октября
Старый мост Фото: Упрдор "Алтай"
Коммунальный мост через Обь, старейший мост города, уже два года находится на ремонте. Протяженность конструкции составляет 1,3 км, сюда входит проезжая часть моста и две эстакады
Сроки сдачи старого моста в Барнауле смогут скорректировать: вместо конца ноября, как это указано в контракте, движение по мосту могут запустить уже с конца октября. Об этом сообщил на совещании с губернатором Виктором Томенко начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.
Движение для автомобилистов по старому мосту могут запустить, ориентировочно, после 20 октября.
Работы на объекте практически завершены – осталась лишь покраска опор.