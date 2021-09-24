Горняк22: Как в Голландии: более 75 тысяч тюльпанов высадят осенью в Барнауле

Работы на клумбах и в цветниках на проспекте Ленина Фото: barnaul.org

В Барнауле убирают отцветшие растения с клумб на проспекте Ленина – от ул. Молодежной до ул. Димитрова. Землю готовят под новые посадки

Управление «Благоустройство и озеленение» городской администрации начало подготовку цветников к зиме. Отцветшие однолетники сейчас убирают с центральных клумб города, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

На этом месте посадят луковичные – тюльпаны. Самый большой цветник будет на проспекте Ленина – здесь высадят 33 тысячи тюльпанов. Выбраны тюльпаны различной окраски и сортов: от желтых и оранжевых, красных, до нежно-розовых, сиреневых и белых.

Всего в городе этой осенью планируется рассадить более 75 тысяч тюльпанов – на площади Мира, на развязке Павловского тракта и Малахова, на улице 50 лет СССР, у памятника Василию Шукшину, в сквере у администрации Алтайского края.

Как рассказали в мэрии, сейчас – самое благоприятное время для высадки тюльпанов. Цветы должны укорениться до минусовых температур. При посадке тюльпанов требуется четкость: каждая луковица закладывается в грунт на определенную глубину.

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