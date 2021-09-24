Горняк22: Старый мост через Обь в Барнауле откроют для движения с 20 октября

Старый мост Фото: Упрдор "Алтай"

Коммунальный мост через Обь, старейший мост города, уже два года находится на ремонте. Протяженность конструкции составляет 1,3 км, сюда входит проезжая часть моста и две эстакады

Сроки сдачи старого моста в Барнауле смогут скорректировать: вместо конца ноября, как это указано в контракте, движение по мосту могут запустить уже с конца октября. Об этом сообщил на совещании с губернатором Виктором Томенко начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Движение для автомобилистов по старому мосту могут запустить, ориентировочно, после 20 октября.

Работы на объекте практически завершены – осталась лишь покраска опор.

ТОЛК