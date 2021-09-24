Горняк22: Названы три знака восточного гороскопа, которым повезёт в 2022 году

Красные фонарики Фото: pexels.com

По восточному гороскопу, следующий год будет временем Черного Водяного Тигра. В культуре восточных народов это животное символизирует смелость и решительность

Водяной Тигр будет оберегать спокойствие и благополучие Собак. Представители этого знака смогут совершить долгожданную покупку или улучшить жилищные условия, сообщает «Слово и Дело».

Лошадь в следующем году получит целую вереницу положительных эмоций и сюрпризов. При этом всё же расслабляться этому знаку не стоит. Водяной Тигр потребует от рожденных под этим знаком всё их трудолюбие.

Для Обезьян следующий год пройдёт легко и беззаботно, если они проявят терпение и настойчивость в решении своих проблем.

Ранее астрологи назвали самые целеустремлённые знаки зодиака. По их мнению, преимущество этих людей не в физическом превосходстве, а в способности преодолевать любые трудности на своём пути. Так, Весы готовы потратить всего себя ради достижения успеха.

ТОЛК