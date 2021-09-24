Горняк22: Каким будет астрологический октябрь и когда наступят лучшие дни месяца

Осень. Горы. Листва Фото: Pixabay

Астрологи называют октябрь очень благоприятным периодом, потому что в течение этого месяца четыре планеты перестанут быть ретроградными (в том числе пресловутый Меркурий)

Каким будет октября 2021 года

В октябре, по мере избавления планет от ретроградности, удача будет возвращаться по нарастающей. Конец октября станет временем побед и хорошего настроения, уверены астрологи Dailyhoro.ru.

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Что такое дни силы

В октябре будет сразу несколько дней силы. Это время активизации внутренних ресурсов и новых возможностей.

Самые благоприятные дни октября 2021

6 октября Плутон перестанет быть ретроградным и поспособствует новым знакомствам, романтике, любви и общению.

10 октября – зеркальная дата 10.10 – будет удачным днем для планирования будущего.

11 октября Сатурн перестанет быть ретроградным, уменьшит количество мелких пробоем и уведет на второй план семейные споры. Самые благоприятные изменения коснутся Близнецов, Весов, Водолеев, Рыб, Раков и Скорпионов.

18 октября Меркурий и Юпитер перестанут быть ретроградными и создадут самый благоприятный день всего месяца. Вернутся доброта, щедрость, творчество, остановится поток лжи и сплетен.

21 октября достигнет максимума звездопад Ориониды. В этот день возможно исполнение заветной мечты, уверены астрологи.

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