Горняк22: Понадобилась реанимация: утром 24 сентября в Барнауле сбили пешехода

ДТП в Барнауле на пересечении Северо-Западной и Антона Петрова Фото: Редакция "Толк"

На месте происшествия работали два автомобиля скорой помощи, автомобиль реанимации и четыре экипажа ДПС. Обстоятельства происшествия пока выясняются

Очевидцы рассказали о серьезном ДТП, которое произошло утром в районе Ближних Черемушек в Барнауле, на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова. Об этом рассказали горожане в группе «Инцидент Барнаул».

Пока нет информации о состоянии пешехода и обстоятельствах ДТП. Известно, что на месте работали сразу несколько скорых и один автомобиль реанимации, а также четыре машины полиции.

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