ГОРНЯК22 25.09.2021
Происшествия

Горняк22: Кому нужно помочь 24 сентября: народные приметы на Федорины вечерки

Горняк22
17 часов Ago

Капуста. Урожай. Огород Фото: Ulrike Leone с сайта Pixabay

В этот день на Руси наши предки заканчивали убирать овощи, вырубали капусту для закваски, готовили из нее различные блюда, пили пиво и приносили дары семье священника

24 сентября отмечается народно-христианский праздник «Федорины осенины». По-другому его называют «Федорин день», «Федора-капустница», «Конец бабьего лета» и «Федора осенняя». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 24 сентября

24 сентября наши предки обязательно выходили в поле, чтобы поклониться озимому урожаю.

Главной традицией дня считалась «осенщина». Каждый житель села отдавал что-то из нового урожая священнику, а его жене старались помочь по хозяйству.

В этот день женщины заготавливали на зиму капусту, а мужчины варил пиво.

Капуста. Напиток1 Капуста. Напиток Фото: Konstantin Kolosov с сайта Pixabay

Народные приметы 24 сентября

  • Если озимые хорошо и дружно поднялись, значит, урожай будет богатым.
  • На Федору всякое тепло кончается.
  • Если пчелы заводят другой раз летку – будет продолжительная и теплая осень.
  • Преподобная Феодора – всякому делу аминь.
  • Федора начинается – дела заканчиваются.
  • Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.
  • Чайки кружатся в небе высоко – к ветреной погоде.
  • Грибов много – снега много будет, и наоборот.

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ТОЛК

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