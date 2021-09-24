Горняк22: Кому нужно помочь 24 сентября: народные приметы на Федорины вечерки

Капуста. Урожай. Огород Фото: Ulrike Leone с сайта Pixabay

В этот день на Руси наши предки заканчивали убирать овощи, вырубали капусту для закваски, готовили из нее различные блюда, пили пиво и приносили дары семье священника

24 сентября отмечается народно-христианский праздник «Федорины осенины». По-другому его называют «Федорин день», «Федора-капустница», «Конец бабьего лета» и «Федора осенняя». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 24 сентября

24 сентября наши предки обязательно выходили в поле, чтобы поклониться озимому урожаю.

Главной традицией дня считалась «осенщина». Каждый житель села отдавал что-то из нового урожая священнику, а его жене старались помочь по хозяйству.

В этот день женщины заготавливали на зиму капусту, а мужчины варил пиво.

Народные приметы 24 сентября

Если озимые хорошо и дружно поднялись, значит, урожай будет богатым.

На Федору всякое тепло кончается.

Если пчелы заводят другой раз летку – будет продолжительная и теплая осень.

Преподобная Феодора – всякому делу аминь.

Федора начинается – дела заканчиваются.

Кроты делают большие запасы – к суровой и снежной зиме.

Чайки кружатся в небе высоко – к ветреной погоде.

Грибов много – снега много будет, и наоборот.

Капуста. Напиток Фото: Konstantin Kolosov с сайта Pixabay

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ТОЛК