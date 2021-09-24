Горняк22: «Веном 2: Да будет Карнаж»: дата выхода, сюжет, трейлер и актерский состав

Веном 2 Фото: instagram.com/venom2.movie/

Одна из самых ожидаемых премьер года от Marvel состоится уже этой осенью. В продолжении нашумевшего триллера главному герою предстоит сразиться с суперзлодеем Карнажем

Дата выхода фильма «Веном 2»

Премьера второй части фильма «Веном» состоится 30 сентября 2021 года. Изначально премьера планировалась в октябре 2020 года, но из-за пандемии ее пришлось перенести.

Сюжет фильма «Веном 2»

Сюжет фильма разворачивается через год после того, как журналист Эдди Брок пытался приспособиться к жизни с инопланетным симбиотом Веномом в одном теле. Эдди пытается вернуться в свою профессию и для этого едет на интервью к серийному убийце Клетусу Кесади, который, как оказалось, стал хозяином суперзлодея Карнажа и сбежал из тюрьмы после неудачной казни.

Актерский состав фильма «Веном 2»

Главные роли в фильме исполнили Том Харди (Эдди Брок, Веном), Вуди Харрельсон (Клетус Кесади, Карнаж) и Мишель Уильямс (Энн Вейинг).

В фильме также снялись Наоми Харрис, Рид Скотт, Стивен Грэм и Пегги Лу.

Трейлер фильма «Веном 2»

ТОЛК