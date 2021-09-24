Горняк22: Магнитная буря обрушится на Россию в конце сентября
Девочка кричит. Головная боль Фото: Mandyme27 с сайта Pixabay
В сентябре солнце было довольно спокойным и почти не проявляло активности. Однако в конце месяца нас все-таки ждет одна магнитная буря
В конце сентября на Россию обрушится магнитная буря.
Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), во вторник, 28 сентября метеозависимым людям стоить быть осторожнее.
По данным лаборатории, магнитная буря будет первой категории, то есть слабой. Скорее всего, ее почувствуют далеко не все. Однако стоит помнить о мерах предосторожности.
Желательно есть как можно меньше жирного и тяжелого, пить больше воды. Не перенапрягаться и не лишать себя свежего воздуха. Если есть проблемы с давлением, стоит иметь с собой тонометр и лекарство.
Ранее «Толк» писал о том, как ретроградный Меркурий повлияет на жизнь людей в конце сентября.
Горняк22: Восемь тысяч барнаульцев остались без воды и тепла из-за аварии
Душ. Горячая вода Фото: pexels.com
По предварительным подсчетам, воды и тепла в домах горожан не будет в течение всего дня пятницы 24 сентября – с 9.00 до 21.00. Причина – поврежденный трубопровод
В СГК Барнаул сообщили об аварийном отключении горячей воды и тепла в домах жителей Октябрьского района. Под отключения попали 7 968 жителей, проживающих на улицах Петра Сухова, 80-й Гвардейского дивизии, Чудненко, Эмилии Алексеевой, Смирнова, Чеглецова и 1-й Западной. Полный список адресов можно просмотреть здесь.
Теплоэнергетики будут устранять повреждение на тепловой сети в районе улицы Петра Сухова, 32 – оно появилось в процессе запуска отопления.
Горячей воды у жителей, которые подключены к поврежденной теплосети, не будет с 9.00 до 21.00. Если дома из этого района уже подключили к отоплению, то подача тепла будет приостановлена.
В Сибирской генерирующей компании приносят извинения за дискомфорт, доставленный жителям Октябрьского района. О ходе работ жителей будут информировать.