Горняк22: В суд ушло дело против депутата АКЗС Николая Бушкова за незаконную рубку леса

Лес. Рубка Фото: Толк

Группу лиц компании «Алтай-Форест» обвиняют в незаконной рубке леса и сбыте древесины – в суд переданы документы второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК

Должностные лица фирмы «Алтай-Форест» (гендиректор, его заместитель, начальник и мастер Ларичихинского производственного участка) предстанут перед судом после завершения расследования уголовного дела – они обвиняются в незаконно рубке леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного комитета.

В 2008 году предприятие взяло в аренду для заготовки древесины участок в Тальменском районе. В 2019 году гендиректор общества Николай Бушков вступит в сговор с сотрудниками о рубке леса, превышающие разрешенные объемы и с нарушением породного состава.

Дополнительная рубка сосен, берез, осин и лиственниц была оценена как ущерб на сумму около 7,5 млн рублей. Также до декабря 2020 года группа лиц незаконно обработала и сбыла древесину на сумму 900 тысяч рублей.

Как рассказали в СУ СК по Алтайскому краю, гендиректор «Алтай-Форест» своей вины в ходе следствия не признал, даже пытался скрыться на территории другого региона, но был задержан и помещен под стражу. Его подчиненные свою вину признали.

Отмечается, что на деньги и имущество Бушкова наложен арест на сумму более 16, 5 миллионов рублей и 9, 5 тысяч долларов США. Арест также наложен также на имущество его заместителя – стоимостью более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

ТОЛК