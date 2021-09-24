Горняк22: «Вхламину закатанный»: три автомобиля столкнулись в центре Барнаула

ДТП у нового рынка Фото: "Инцидент Барнаул"

На фото, которое опубликовали в соцсетях, видно, что одну из машин развернуло боком, две другие, по всей вероятности, ехали друг за другом

Днем 23 сентября на проспекте Ленина в Барнауле, перед остановкой общественного транспорта «Новый рынок», столкнулись три легковых автомобиля, о чем сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Пока ничего не известно о пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

Все три участника ДТП находятся на проезжей части, один автомобиль развернут к двум другим и поврежден более всего – у него разбита передняя часть кузова.

Как сообщают комментаторы, один из поврежденных авто, Subaru Legacy, слишком затонирован.

«Челу на синем пепелаце темно было просто»; «Причем, ладно бы зад катанный, а то закатаются в хламину и ничего не видят»; «Видел этого «Субару» за по часа до аварии, летел по Ленина от площади Октября км 100, наверное, с другим «Субару», – пишут комментаторы.

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