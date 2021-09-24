Горняк22: Грузовик перевернулся и рассыпал гречку на дорожной развязке в Бийске

Грузовик рассыпал гречку в Бийске Фото: Скриншот видео @drom_22_biysk

В одном и том же месте второй раз за полгода в Бийске переворачивается грузовик с продуктами – в июне этого года здесь же перевернулась фура с пивом

Как сообщает бийский аккаунт в Instagram @drom_22_biysk, 23 сентября на окружной дороге за Бийском перевернулся грузовик, перевозивший гречку.

На видео, которое опубликовали очевидцы в соцсети, есть кадры, где грузовик лежит на боку, высыпав всё содержимое на дорогу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

«Так вот почему гречку стала дороже 100 рублей», – пишут пользователи в соцсетях.

«Сейчас опять набегут нищие и всю гречку растащат», – пишут бийчане, намекая на инцидент в июне этого года, когда при аварии на этом же самом месте по обочинам были рассыпаны коробки с пивом, а некоторые бийчане несколько дней собирали алкоголь.

Добавим, это одно из самых опасных транспортных колец Бийска – аварии здесь регистрируются постоянно, бийские водители считают, что установленные здесь знаки и светофор только путают водителей.

ТОЛК