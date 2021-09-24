Горняк22: Сибирского экс-министра сельского хозяйства нашли рядом с телом убитой жены

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Подозреваемый занимал пост министра сельского хозяйства в 2015-2016 годах. В 2019 году его осудили на четыре года лишения свободы за мошенничество

22 сентября в тувинском Кызыле в одной из квартир жилого дома нашли тело женщины. Её супруга, предположительно, экс-министра сельского хозяйства региона обнаружили рядом с ней, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что мужчину госпитализировали в одну из больниц города для оказания медпомощи. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

По предварительной версии, бывший чиновник убил жену, а после этого решил покончить жизнь самоубийством. Женщина скончалась на месте. Подозреваемый находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Ранее «Толк» сообщал, что 16-летнего россиянина подозревают в убийстве своих родителей. Молодой человек состоял на учёте и систематически принимал наркотики. Предположительно, подросток якобы был недоволен тем, что его отправили лечиться от наркозависимости и начал ссориться с родителями.

ТОЛК