Горняк22: В Алтайском крае судебный пристав получил три года условки за взятку

Суд Фото: pixabay.com

Преступление выявил отдел собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов при сопровождении сотрудников ФСБ

В Алтайском крае суд приговорил судебного пристава за получение взятки к трем годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в октябре 2020 года в барнаульском офисе подсудимый получил от местного жителя взятку в 50 тысяч рублей. В обмен на деньги пристав обещал снять ограничение на регистрацию автомобиля до окончания исполнительного производства и погашения задолженности.

Суд признал пристава виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Осужденного также обязали выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственном органе на срок два года.

Ранее «Толк» сообщал, что дело экс-министра транспорта Алтайского края Дементьева ушло в суд. По данным регионального следкома, министр получил взятку на сумму 5,2 млн рублей за покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки.

ТОЛК