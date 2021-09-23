Горняк22: «Тревожное впечатление». Томенко резко раскритиковал минздрав за дефицит медиков

Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Глава региона заявил, что всех принимаемых мер недостаточно и он «не видит свет в конце туннеля». Томенко считает, что требуются «прорывные» предложения

В Алтайском крае складывается чуть ли не катастрофическая ситуация с врачами. Ежегодно регион теряет больше медиков, чем трудоустраивает. Каждый четвертый врач – пенсионного возраста. Только в 2020 году из-за ухода на пенсию Алтай потерял 32% специалистов в здравоохранении. Неутешительные цифры прозвучали на заседании краевого правительства 22 сентября.

Губернатор Виктор Томенко жестко раскритиковал все действия регионального минздрава по решению кадровой проблемы в здравоохранении.

Сколько всего медиков в регионе

Глава алтайского здравоохранения Дмитрий Попов доложил, что уровень укомплектованности врачей в Алтайском крае составляет 67%, средним медицинским персоналом – 77%. Ежегодно из системы здравоохранения края «выпадают» опытные кадры: специалисты уходят в частную медицину, из профессии и на пенсию. Также немалая часть медиков уезжает в другие регионы, где выше зарплата.

Не хватает кардиологов, акушеров-гинекологов, неврологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов и других врачей.

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Если перевести медиков в цифры, то получается, что в регионе работает 8 058 врачей (требуется на 1,5 тыс. больше) и 21 174 человека среднего персонала (надо минимум на 4 тыс. больше). Однако, уточнил глава профильного ведомства, посчитаны работники только государственных медучреждений: 154 краевые медорганизации и три федеральные.

«В учете не участвует частные клиники, даже те, кто бесплатно оказывает медпомощь, например больница РЖД , центр «Территория здоровья», – добавил Попов.

Он объяснил, что даже в федеральном регистре медработников нет сотрудников частных или ведомственных учреждений здравоохранения, более того, у минздрава края даже нет полномочий вести такой учет.

Всего в Алтайском крае 1 227 лицензированных учреждений здравоохранения, из них 897 – частные и 178 – индивидуальные предприниматели.

По словам Попова, не всегда представляется возможность «посчитать» врачей в частных клиниках, поскольку они могут работать на несколько клиник.

Для губернатора этот аргумент не показался убедительным. Виктор Томенко заявил, что ситуация, когда власть не знает, чем управляет, – ненормальная.

«Мы даже в сельском хозяйстве знаем все почти до копейки, каждого частника. А тут люди оказывают медпомощь жителям, делают работу, которая влияет на жизнь и здоровье. Давайте поставим задачу с этим разобраться. Мы не можем на это влиять, но мы должны с этим разобраться. Тем более раз они на ОМС», – заявил губернатор.

Также он заявил, что у него после доклада сложилось тревожное впечатление:

«Удовлетворенности от выступлений нет. Мы услышали, что обеспеченность врачами на 10 тыс. населения самая низкая за последние 30 лет. И тренд на снижение идет. Также у нас снижается обеспеченность средним медперсоналом», – резюмировал Томенко.

Проблемы алтайского здравоохранения

Дмитрий Попов перечислил несколько главных проблем отрасли в регионе. Первая и одна из основных и труднорешаемых – высокий удельный вес медработников пенсионного возраста. Ежегодно из профессии уходит около 27% врачей и 17% среднего медперсонала. Из чуть более 8 тыс. врачей – 2 тыс. работающих пенсионеров, или каждый четвертый врач.

«В 2020 году из-за ковида многие пожилые врачи ушли на самоизоляцию и не вернулись в профессию», – добавил Попов.

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Отток кадров идет не только в частные клиники, но также в смежные области – например, в индустрию красоты или фармкомпании.

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Третья проблема – неконкурентная зарплата по сравнению с другими регионами России. Ежегодно край теряет врачей, которые переезжают, например, в центральную часть страны за более высоким доходом.

Дмитрий Попов перечислил возможные пути решения кадровой проблемы. В том числе речь идет о повышении зарплат медработникам, социальные привилегии в виде выплат или, например, компенсаций за аренду жилья и работу программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер».

Также он заявил, что по госзаказу алтайский медицинский вуз увеличил количество выпускников по самым востребованным профессиям.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева, которая выступала вторым докладчиком, рассказала о нюансах подготовки специалистов высшего заведения и задачах, которые стоят перед медицинским университетом.

«Не вижу свет в конце туннеля»

После выступления губернатор удивился, что ни у кого из присутствующих нет вопросов по данной теме, и лично выступил с резкой критиков докладчиков. Он отметил, что сокращение врачей идет быстрее, чем снижается количество населения края.

«Люди уходят из профессии, а все наши усилия посвящены тому, что мы пытаемся этот отток хоть как-то компенсировать. Интересные меры дают единичные приросты. Я почему с тревогой говорю – я не вижу свет в конце туннеля. Мы пытаемся удержать ситуацию на плаву, а ее надо разрешать. Если мы делаем одно и то же, то мы и получим одно и то же. Нам надо менять подходы. И я не услышал, что прорывного мы можем предложить. И это самая большая проблема», – заявил Томенко.

Глава региона заявил, что доклады Попова и Шереметьевой он примет, но условно, поскольку он ждет «прорывных» предложений, которые смогут изменить ход ситуации с кадрами в здравоохранении.

«Мы балансируем. Нам нужны амбициозные планы по улучшению ситуацию. И этот вопрос надо обсуждать в правительстве. Спасибо отрасли за то, что она делает, но мы как правительство не можем быть удовлетворены этой работой. Мы должны потребовать от здравоохранения амбициозных планов и программ, которые помогут это преодолеть», – резюмировал Томенко.

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