Горняк22: В алтайском медуниверситете официально назначили ректора

Ирина Шереметьева Фото: instagram.com/irina.sheremeteva_agmu

Предыдущий ректор университета Игорь Салдан покинул пост в ноябре 2019 года. Процедура выборов главы вуза тянулась более трех лет

Ректором Алтайского государственного медицинского университета официально стала Ирина Шереметьева, которая до этого занимала эту должность с приставкой и.о. Об этом «Толку» сообщили в вузе.

Ее избрали ректором еще в конце мая, но назначение в медуниверситете прошло только сейчас. Ирина Шереметьева – врач-психиатр высшей категории, доктор медицинских наук и профессор.

Ранее федеральный минздрав утвердил трех кандидатов на пост ректора медуниверситета. Длительная задержка с назначением руководителя вуза оказалась связана со сложной эпидемиологической обстановкой. Для проведения аккредитации потребовалась собрать примерно 40 специалистов федерального минздрава.

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