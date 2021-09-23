Горняк22: Глава района в Алтайском крае отчитал избирателей, не проголосовавших за «ЕР»

Антон Воронов Фото: pavlovsk22.ru

Чиновник заявил, что все, что делается в муниципалитете, – заслуга правящей партии. И, по сути, анонсировал «дискриминацию» земляков, отдавших голос другим политическим силам

Глава Павловского района в Алтайском крае Антон Воронов выступил с отповедью в адрес избирателей, которые на прошедших выборах не отдали свои голоса за «Единую Россию». Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на высказывания чиновника на странице местной газеты «Новая жизнь» в Instagram.

По итогам голосования в муниципалитете «ЕР» получила 40% голосов по партийному списку в Алтайское заксобрание, еще в общей сложности около 45% отошли другим партиям, что вызвало недовольство Воронова.

Глава заявил, что таким землякам он «не знает, что сказать», поскольку, по его словам, все, что делается в районе – дороги, площадки, ремонты, – «это инициативы депутатов «ЕР» и администрации».

«Жители района, не голосовавшие и не выбравшие своих представителей в органы власти, – просто наблюдайте за происходящим, все решат без вас за вас», – заявил чиновник.

Высказывания Воронова вызвали бурную реакцию. Комментаторы обвинили его в пренебрежении правом на волеизъявление и напомнили, что деньги на указанные им объекты выделяют из бюджетов разных уровней, основной источник которых – налоги граждан, а не карман политиков.

Администрация Павловского района уже не в первый раз критикует «инакомыслящих» – ранее здесь устроили «разбор полетов» тем, кто на довыборах депутата в райсовет предпочел единороссу самовыдвиженца.

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