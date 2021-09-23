Горняк22: Участок на берегу моря продают в Алтайском крае за 4 млн рублей

Объявление Фото: altayrealt.ru

Новый владелец получит собственный подход к воде рядом с сосновым бором. По словам продавца, в этой местности также хорошо развиты охота и рыбалка

Земельный участок на берегу так называемого Обского моря (Новосибирское водохранилище) продают в Алтайском крае за 4 млн рублей. Предложение появилось на Алтайском портале недвижимости.

Речь идет о территории 8 га в селе Малетино Каменского района.

Продавец утверждает, что земля, в том числе береговая зона, находится в собственности, а рядом уже есть база отдыха для спортсменов.

«Замечательное место, рядом Караканский бор, свежий воздух, охота, рыбалка», – говорится в объявлении.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле за 12 млн продают дизайнерскую квартиру с видом на Обь.

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