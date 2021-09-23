Горняк22: Барнаульский планетарий до конца года переедет на новое место

Планетарий Фото: Олеся Веселкова

После перевода городского планетария в здание кинотеатра стало понятно, что проект перепланировки претерпит не одно изменение. На эти цели выделено 3,5 млн рублей

Барнаульский планетарий планирует показать новогоднюю программу уже в здании бывшего кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина, 19. Сейчас здание переобустраивают под звездный дом, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Больший объем работ уже выполнен. В зале, который готовим к открытию, заменены полы, смонтирована вентиляция, проводка. Новый демонстрационный зал будет рассчитан на 45 посадочных мест. Ожидается поставка нового современного оборудования с качественным звуком и видео», – рассказал директор планетария Павел Ягодкин.

По его словам, со временем во втором зале планируют открыть музей астрофизических явлений. Экспонаты можно будет потрогать и покрутить. Это будет интересно и познавательно для детей и взрослых.

Позже будет проведена реконструкция всего здания. Требуется капитальный ремонт внутренних помещений, теплосистемы, фасада и прилегающей территории. На выполнение всего объема работ с учетом финансирования потребуется не менее двух лет.

Ранее на бывшем кинотеатре «Родина» установили надпись «Планетарий». На преображение здания потратят более 13 млн рублей. Решение о переносе планетария в «Родину» приняли в 2019 году. Здание, где он размещался вернули приходу Кресто-Воздвиженской Церкви.

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