Горняк22: Крайизбирком опроверг данные об отмене результатов выборов на участке в Барнауле

Выборы 2021. Голосование Фото: Олег Укладов

Глава краевой избирательной комиссии считает, что нет оснований считать итоги голосования в крае недействительными или спорными

Суд не отменял результаты выборов по барнаульскому участку №179, а только признал факт ошибочной выдачи одного бюллетеня на выборах депутатов АКЗС по округу №25 избирателю, который не мог голосовать на этом округе, сообщили «Толку» в Алтайкрайизбиркоме.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на справедливороссов, что суд отменил результаты на этом округе. Однако в избиркоме подчеркнули, что признанный ошибочным факт не влияет на итоги голосования по всему участку.

Напомним, еще в дни голосования эсеры сообщали, что на этот участок «людей скопом подвозили на автобусах», а списки прикрепленных избирателей из других округов «были подозрительно многочисленны». Справедливороссы сообщали, что такие избиратели получили полный пакет бюллетеней, хотя не имели права голосовать за кандидатов по округам.

20 сентября глава Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции сказала, что «не было оснований, чтобы признать недействительными или спорными какие-либо результаты на участках».

Уже 21 сентября краевая комиссия утвердила итоги парламентских выборов в Алтайском крае.

ТОЛК