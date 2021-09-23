Горняк22: ФСИН объявила о наборе женщин для службы в колониях Алтайского края

Колючая проволока Фото: pixabay.com

К основному окладу сотрудницам будут выплачивать различные надбавки и премии, в том числе за звание, стаж, особые условия работы и работу с секретными сведениями

Управление ФСИН по Алтайскому краю объявило о наборе женщин для службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соискательницам обещают стабильную заработную плату с надбавками и премиями, а также льготный отдых в ведомственных санаториях, места в детсадах и школах по выбору и бесплатный проезд в отпуск в пределах РФ.

«Привлекательной является перспектива быстрой и достойной пенсии по выслуге лет – через 8-12,5 лет службы», – отметили в УФСИН.

Среди требований – возраст от 18 до 40 лет, высокий уровень физической подготовки и здоровья, а также отсутствие судимости и вида на жительство в других странах.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайский омбудсмен не нашел нарушений в колониях Рубцовска.

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