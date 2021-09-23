Горняк22: В России предложили проверять владеющих оружием студентов

Пистолет. Оружие. Прицел Фото: Pixabay.com

Общественный деятель подчеркнул, что если такие молодые люди имеют оружие, невыявленные психологические проблемы могут привести к новым трагическим ситуациям

Нужно ввести психологический мониторинг учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые владеют оружием, заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

По его словам, студенты испытывают сильные психологические нагрузки, связанные с поиском места в обществе и личными отношениями. При этом не все учащиеся способны сами с этим справляться.

«Прошу оценить целесообразность введения ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении расстройства сможет сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости прекращения права на оружие», – отметил Дмитрий Курдесов

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в одном из корпусом пермского университета. В результате нападения погибло шесть человек, ещё 24 были получили различные травмы. Сам стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение ампутировать ему ногу. При задержании Бекмансурова ранил сотрудник ДПС.

Весной этого года произошло ещё одно нападения на учебное заведение. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял казанскую гимназию. При нападении погибли девять человек, среди которых семь детей и два учителя. 23 человека получили ранения. Позже его признали невменяемым.

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