Горняк22: От чего можно излечиться 23 сентября: народные приметы на Петра и Павла
Рябина. Природа Фото: pixabay.com
Наши предки на Руси в этот день собирали рябину, провяливали ее, делали из ягоды различные напитки, а также целебные настойки
23 сентября отмечается народно-христианский праздник «Петр и Павел Рябинники». По-другому его называют «Именины рябины», «Петр-Павел осенний», «Петр и Павел». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 23 сентября
С этого дня начинали заготавливать рябину к зиме. Из нее варили компоты, делали целебные квасы и лекарства.
Те, кто страдал от болей в грудной клетке, мучился от бессонницы, брали веточку рябины и очерчивали ей вокруг себя. Считалось, что после этого станет легче.
23 сентября все верующие молятся святым Петру и Павлу о помощи в зимовке.
Народные приметы 23 сентября
- Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной суровой зиме.
- Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.
- Рябина гроздна – зима морозна.
- Слабый мех у дичи — к мягкой зиме.
- Много зайцев — на суровую зиму.
- Пень старый отсырел — к дождю.
- Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.
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