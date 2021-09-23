Горняк22: Прокуратура вынесла представление мэрии Барнаула из-за нехватки автобусов

Автобус №60. Фото: "Толк"

Прокуратура недосчиталась автобусов на маршрутах № 110, 60 и 37, а также проверила расписание маршрутов и договоры администрации города с перевозчиками

Прокуратура Барнаула установила, что количество автобусов, которые должны работать в отдаленных от центра жилых районах, в том числе в ЖК «Норд», «Адмирал», «Балтийская крепость» и др., гораздо меньше, чем было предусмотрено расписанием маршрутов, утвержденных комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Сообщается, что проверка были инициирована после публикации «Толка», в которой жители Индустриального района рассказали, что им приходится преодолевать несколько километров до ближайших остановок автобусов, чтобы уехать в нужном направлении.

В мэрии Барнаула тогда корреспондентам телеканала сообщили, что автобусных маршрутов достаточно.

Однако после проверок прокуратуры города выяснилось, что автобусов маршрута №110 должен быть девять, но, по факту, на линии работает лишь три, на маршруте №60 – 17 вместо 20, на маршруте №37 – три из пяти (приводятся данные проверки на 13 сентября).

Перевозчиками предусмотренные договорами обязательства исполняются не в полном объеме, а комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи необходимых мер по регулированию количества подвижного состава на маршрутах не принято, следует из итогов проверки ведомства.

Прокуратура вынесла представление руководителям комитета и перевозчиков устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

ТОЛК