Горняк22: Напавшему на пермский вуз ампутировали ногу и спасают жизнь

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Тимур Бекмансуров был тяжело ранен, когда оказал сопротивление при задержании. Его остановил сотрудник ДПС, который одним из первых приехал на вызов

Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, врачи ампутировали ногу, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, стрелку выше колена ампутировали левую ногу. Отрезать часть конечности пришлось из-за образовавшихся тромбов. Сейчас состояние подозреваемого оценивают как крайне тяжелое. Он находится на ИВЛ и не приходит в сознание.

В минздраве Пермского края заявили, что в интересах следствия не комментируют ситуацию.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории Пермского госуниверситета. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 28 были ранены. Семь пострадавших перевезли в Москву для продолжения лечения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

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