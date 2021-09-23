Горняк22: На Алтае пьяный водитель за рулем Volkswagen задавил уснувшего собутыльника

Место ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Правоохранительным органам предстоит выяснить, был ли наезд совершен намеренно или это произошло в результате несчастного случая

В Республике Алтай полиция изучает обстоятельства ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает МВД региона.

Инцидент произошел днем 20 сентября в райцентре Кош-Агач.

По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртное на окраине села. В итоге один из них уснул на земле, а второй сел за руль Volkswagen Golf и допустил наезд на лежащего человека. 52-летний пострадавший умер на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Был ли наезд совершен намеренно, или 57-летний водитель перепутал педали – сейчас выясняется. У него взяли анализ крови для проверки на алкоголь.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле пьяный водитель на иномарке врезался в трамвай.

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