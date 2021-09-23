Горняк22: В Алтайском крае завели административное дело из-за нарушений на ТЭЦ Ярового

Яровое Фото: Скриншот видео телеканала "Толк"

По словам министра Вячеслава Химочки, на заседании оперштаба по ликвидации чрезвычайной ситуации поднимут вопрос о снятии режима ЧС, который действует из-за ТЭЦ

В Ростехнадзоре возбудили административное дело из-за нарушений, которые выявили на ТЭЦ Ярового, заявил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, сообщает «Банкфакс».

По его словам, с 9 по 20 августа на ЯТЭК, которое является оператором ТЭЦ Ярового, прошла проверка. Ростехнадзор выявил нарушения, которых оказалось не менее 120. Ведомство также нашло влияющие на прохождение отопительного периода недостатки.

«Отсутствие экспертиз на котлах, неисполнение экспертиз по зданию главного корпуса, отсутствие экспертизы дымовой трубы – а ведь никто не хочет повторения ситуации барнаульской ТЭЦ-2», – рассказал замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев.

Химочка отметил, что проверка закончилась составлением административного протокола. Его передали в Яровской районный суд, но пока не рассмотрели. Кроме того, вместе с городской администрацией был составлен план по устранению выявленных нарушений и выполнению предписаний Ростехнадзора.

Министр промышленности также рассказал о подготовке к зиме на яровской ТЭЦ. На 21 сентября отремонтировали котлоагрегаты №7 и 9 и турбоагрегаты №6 и 7. Запасы угля составляют 13,45 тыс. тонн при нормативе в 6,575 тыс. тонн.

Ранее стало известно, что в Яровом сохранят режим ЧС в преддверии отопительного сезона. При этом надежность ТЭЦ в Яровом власти оценили как более высокую, чем была два года назад. Режим ЧС ввели в городе еще в ноябре 2019 года из-за состояния ТЭЦ. Постоянно происходили аварии и люди зимой мерзли в домах.

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