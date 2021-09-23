Горняк22: Пропавшего в Барнауле по дороге в школу ребенка нашли живым

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

21 сентября семиклассик пошел в школу, но в учебном заведении так и не появился. Поисковиков ориентировали на район пересечения Павловского тракта и улицы Фурманова

В Барнауле успешно закончились поиски 13-летнего подростка, ориентировку на которого 22 сентября распространил поисковый отряд «Лиза Алерт Алтайский край».

Известно, что вестей о мальчике не было сутки – он пропал 21 сентября.

Как сообщили «Толку» в отряде, по предварительным данным, семиклассник исчез по дороге в школу – в учебное заведение он в этот день не пришел. Уточняется также, что подросток пропал в районе пересечения Павловского тракта и улицы Фурманова.

Согласно последним данным, ребенка нашли живым. Обстоятельства его обнаружения не уточняются.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае без вести пропала 18-летняя молодая мать.

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