Горняк22: В центре Барнаула на проспекте Ленина в ДТП попали два кроссовера

ДТП в Барнауле Фото: vk.com/incident22

Две легковые машины столкнулись в центре города. В результате ДТП их разбросало по оживленной дороге. Движение затруднено

22 сентября в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошло ДТП с двумя кроссоверами, сообщает «Инцидент Барнаул».

Очевидец аварии снял видео, на котором можно увидеть, как две легковые машины мешают движению на оживленном участке дороги. У обоих авто сильно повреждена передняя часть корпуса. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Алтае пьяный водитель за рулем Volkswagen задавил уснувшего собутыльника. Инцидент произошел днем 20 сентября в райцентре Кош-Агач. В полиции выясняют, был ли наезд совершен намеренно или это произошло в результате несчастного случая.

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