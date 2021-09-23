Горняк22: На Алтае 10-летний ребенок погиб, надышавшись газом из баллончика

Баллончик с газом Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

По предварительным данным, группа несовершеннолетних приобрела вещество в одном из сельских магазинов. Тело ребенка впоследствии нашли в заброшенном здании

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего ребенка, надышавшегося газом из баллончика. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошел 21 сентября в одном из сел Михайловского района.

По данным ведомства, пятеро школьников в возрасте от 10 до 13 лет купили баллончик с бытовым газом в одном из сельских магазинов.

«При вдыхании паров газа десятилетнему мальчику стало плохо, и он упал в помещении заброшенного здания», – говорится в сообщении.

Ребенок умер до приезда бригады скорой помощи.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. Они также намерены оценить законность продажи запрещенного к реализации несовершеннолетним товара.

В конце августа Алтайское заксобрание приняло закон о запрете продажи детям товаров, содержащих газ, из-за распространения нового вида токсикомании. Несколько детей в крае уже умерли от этого.

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