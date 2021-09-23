Горняк22: В России более тысячи детей погибли из-за ЧП во время летних каникул

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Председатель СК Бастрыкин потребовал незамедлительной реакции на сообщения о пострадавших детях и подростках, а также оперативного расследования инцидентов с детьми

В России более одной тысячи детей погибли в чрезвычайных происшествиях во время летних каникул, сообщает ТАСС.

«В июне-августе погибли 1 053 ребенка. Основные причины – несчастные случаи на воде и пожары. За это время после проверок сообщений о преступлениях и чрезвычайных ситуациях возбудили три тысячи уголовных дел», – рассказали в СК.

Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин отметил, что значительное количество происшествий случается в частных детских лагерях. Он поручил продолжить проведение профилактических мероприятий совместно с другими контролирующими органами.

Ранее в Новосибирске женщина избила сына и вырвала клок волос у прохожей. Очевидица решила заступиться за маленького мальчика, которого ударила на улице пьяная мать, и в итоге сама пострадала от рук женщины. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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