Горняк22: В Алтайском крае десять школ и 150 классов ушли на карантин

Школа. Ученики Фото: Анна Меньшикова

В условиях роста заболеваемости ОРВИ школы сами выбирают формат обучения. Чаще всего они отправляют учеников на дистанционное обучение, но некоторые находят и более радикальные решения

В Алтайском крае десять школ и 150 классов полностью закрыли на карантин из-за роста заболеваемости среди детей, сообщают «Вести-Алтай».

Так, из-за вспышки ОРВИ и COVID-19 на дистанционное обучение перевели классы в 63 учебных заведениях. Это менее 3% от общего числа учащихся. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Бийске, Барнауле и Рубцовске. В городских школах больше учеников и рисков заразиться тоже, объясняют это специалисты.

В минобрнауки рассказали, что школьников будут отправлять на каникулярный режим, если заболевших в классе больше 20%. А при выявлении хотя бы одного больного коронавирусом отправляют по домам сразу весь класс.

Неделю назад в Алтайском крае только пять школ были полностью закрыты из-за вспышек ОРВИ. Тогда учебный процесс приостановили в Залесовском, Змеиногорском, Целинном, Советском и Алтайском районах. В семи районах края также на карантин отправили 30 групп в 16 дошкольных учреждениях.

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