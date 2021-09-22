Горняк22: В Барнауле за 15 млн установят комплексы видеофиксации нарушений ПДД

Комплексы видеофиксации Фото: pexels.com

Места размещения новых средств автоматической фотовидеофиксации можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Госавтоинспекции

В Барнауле начался аукцион на поставку, монтаж и пусконаладочные работы комплексов фото– и видеофиксации нарушений ПДД. Стоимость контракта оценили в 14,9 млн рублей. Об этом стало известно из портала госзакупок Алтайского края.

Новые камеры установят на оживленном перекрестке улиц Северо-Западной и Юрина, а также на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Работы на объектах будут вестись до конца июля следующего года. Заявки на аукцион принимаются до 29 сентября.

Комплексы фотовидеофиксации будут фиксировать превышение скорости движения автомобиля на участке между двумя рубежами контроля, поэтому замедляться перед радаром будет уже недостаточно. Кроме того, новая техника научилась вычислять плохо читаемые госномера.

Ранее в Новоалтайске местный житель обвинил полицейских в нарушении правил парковки возле УИК. Его не устроило, что обычным избирателям не разрешали оставлять машины вблизи местной школы №3, зато там могли парковать личные авто полицейские. В главке алтайской полиции добавили, что проведут проверку по факту публикации.

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