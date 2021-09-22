Горняк22: Надпись «Планетарий» установили на бывшем кинотеатре «Родина» в Барнауле

"Планетарий" Фото: "Вести-Алтай"

На преображение бывшего кинотеатра потратят более 13 млн рублей — завершить капитальный ремонт объекта должны до конца года

Надпись «Планетарий» появилась в Барнауле на здании, в котором прежде размещался кинотеатр «Родина». Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

В остальном экстерьер исторического здания, где сейчас продолжается работа по переобустройству под звездный дом, останется неизменным, отмечает ресурс.

Решение о переносе планетария в «Родину» приняли в 2019 году, когда здание, где он размещался прежде, вернули приходу Кресто-Воздвиженской Церкви.

Завершить капремонт объекта по контракту должны до 31 декабря 2021 года – до этого срока строители должны переоборудовать зал с установкой инновационного купола и площадки для лектора. Кроме планетария в здании планируют разместить музей космонавтики, площадки для детского творчества и мероприятий.

ТОЛК