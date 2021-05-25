ГОРНЯК22 25.05.2021
Происшествия

Горняк22: На Алтае молния раздробила опору ЛЭП и оставила селян без света

Горняк22
6 часов Ago

ЛЭП Фото: "Гражданский патруль"

На кадрах видно, что опора линий электропередач повалена. А в округе разбросаны мелкие щепки. Теперь селяне ждут помощи бригады электриков

Минувшей ночью в алтайском селе Первомайское произошло ЧП – молния ударила в опору ЛЭП и оставила селян без света, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам местных, щепки разлетелись в радиусе десять метров. Теперь они ждут, когда приедут электрики, чтобы решить эту проблему.

Накануне синоптики предупреждали жителей края, что в регионе возможен дождь с грозами.

Ранее сообщалось, российский ученый выжил после удара молнии.

ТОЛК

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