Горняк22: В «Единой России» пообещали сделать выводы о проигравших выборы депутатов

Александр Романенко Фото: Дмитрий Черских / Пресс-служба АКЗС

Секретарь реготделения партии Александр Романенко заявил, что к одним кандидатам от ЕР претензий нет, а другие депутаты очевидно не доработали

Некоторые кандидаты от «Единой России» плохо поработали в процессе избирательной кампании и поэтому проиграли выборы в алтайский парламент. К таким выводам пришел секретарь региотделения партии Александр Романенко. «К этим людям будет особое отношение» , – заявил он на пресс-конференции 20 сентября.

Спикер регионального парламента не назвал фамилии тех, кто, на его взгляд, «провалил» кампанию. Он добавил, что эти люди совершили одну серьезную ошибку.

«Кандидаты посчитали, что они достаточно узнаваемы, и большую напряженную работу не провели. Это еще раз подтверждает то факт, что для жителей региона заявления «Я сделал вот это и вот то», уже не играют значения. Обязанность власти – это делать», – резюмировал Романенко.

Другой пул поигравших кандидатов, пояснил секретарь реготделения, – это молодые и неопытные игроки, которые не были готовы к «острой политической борьбе».

21 сентября, 10:36

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«Конечно, мы свою оценку дадим. И своим действиям и деятельности. Мы уже предварительно проговорили. Должны быть и другие моменты, которые станут поводом не столько для размышления, сколько для осмысления и принятия решений в дальнейшем», – заявил спикер.

Романенко пообещал, что перед большой муниципальной кампанией, которая состоится уже в 2022 году, партия поработает над ошибками и примет необходимые решения.

Также, говоря о проигрыше «Единой России», например, в Рубцовске, Романенко признался, что это не стало сюрпризом, поскольку о протестных настроениях на этой территории партия знала. По словам спикера, еще одна причина протестного голосования – это недовольство пенсионной реформой, которую жители региона «припомнили» единороссам на этих выборах.

При этом Романенко пообещал «не бросать» некоторых коллег, которые не смогли пройти в АКЗС от ЕР, поскольку они «одна команда».

«В том числе Артем Шамков. Человек очень много работал. Или Наталья Кувшинова, Анатолий Волженин. Волженин – человек, который впервые попытался избраться, фермер. Но его несколько опередила более импульсивным характером представитель КПРФ. Мы в любом случае этих людей не бросим», – заверил спикер парламента.

Результат еще одного проигравшего кандидата, депутата АКЗС седьмого созыва Алексея Найдена, тоже не вызвал вопросов у Романенко.

«Разговаривал с Алексеем Найденым. Что же мы, на него теперь всех собак свесим? Нормальный человек, нормальный парень. Пусть работает дальше, мы будем всячески помогать. Мы же прошли цикл одной кампании, в 2022 году будет другая кампания. Не успеем оглянуться – уже 2026 год. Это молодые ребята, наша поросль, пусть растут», – заявил Александр Романенко.

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