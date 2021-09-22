Горняк22: Коммунистка Самира Кондаурова вышла из Думы Бийска

Дума Бийска Фото: yandex.ru

Политик покинула законодательный орган по собственному желанию. Дополнительных выборов не потребуется – партия заменит экс-депутата на одного из своих членов

Самира Кондаурова (фракция КПРФ) покинула состав Думы Бийска по собственному желанию. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Решение принято 20 сентября на основании заявления депутата и с согласия прокуратуры.

Так как политик проходила в Думу по спискам от КПРФ, довыборов не потребуется – партия заменит ее на одного из своих членов, поясняет «БР».

Причины отставки не уточняются. Известно лишь, что заявление с просьбой исключить ее из депутатского корпуса Кондаурова написала еще до заседания гордумы. Ранее с этим же требованием выступала прокуратура – это было связано с тем, что народная избранница вовремя не успела подать декларацию о доходах.

Проблемы с декларацией у депутата возникли не первый раз – Кондаурова в течение нескольких лет опаздывала с подачей сведений о собственных доходах, либо не подавала их вовсе. Годом ранее вопрос об ее исключении по этой причине уже рассматривали на заседании.

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