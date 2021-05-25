Горняк22: На вас взяли кредит: мошенники похитили у жительницы Алтая более 350 тыс. рублей

Кошелек. Деньги Фото: pixabay.com

Примечательно, что ранее женщина получала от сотрудников полиции памятку о различных видах дистанционных мошенничеств

Мошенники обманом похитили у жительницы Славгорода 354 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Так, 53-летняя жительница Славгорода рассказала, что ей позвонил мужчина, представившись сотрудником банка и заявил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Так как заявка уже подана и находится в обработке банка, отменить процесс без ее участия якобы уже невозможно.

Тогда ее перевели на «сотрудницу», которая попросила сообщить ей СМС с кодами для отмены операции. После этого на ее счет поступили 359 тыс. рублей, но вскоре произошло списание 354 тысяч рублей. Получив коды доступа, злоумышленники оформили на потерпевшую кредит, после чего похитили деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что рубцовчанка лишилась денег, пытаясь продать лжемедику кислород.

ТОЛК