Горняк22: Ученые объяснили, почему курящие реже болеют COVID-19

Дым Фото: pixabay.com

По словам ученых, среди курящих количество заразившихся коронавирусом меньше, чем среди некурящих, хотя доказано, что курение усугубляет болезнь

Японские ученые рассказали, почему курящие люди реже болеют коронавирусом, сообщает «Российская газета».

По их словам, табачный дым содержит вещества, которые могут быть токсичными и канцерогенными, но при этом они подавляют рецепторы, которые пропускают в организм человека коронавирус.

Без этих рецепторов вирус не может «состыковаться» с клетками человека. Именно поэтому курящие реже болеют коронавирусом. Но при этом ученые отметили, что если курящие человек все же заражается COVID-19, то болезнь у него проходит в тяжелой форме.

Ранее «Толк» сообщал, что Алтайский край установил очередной антирекорд по ковидным смертям. Впервые с начала пандемии от коронавируса за сутки скончались 28 человек. За прошедшие 24 часа в регионе выявили 240 новых случаев заболевания. Всего в госпиталях сейчас лежат 2 630 больных.

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