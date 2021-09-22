Горняк22: Диетолог рассказала о самых полезных детских завтраках

Каша Фото: pexels.com

Эксперт посоветовала родителям приобрести несколько вариантов хлопьев и мюсли без добавления сахара для завтрака ребёнка

Каша из крупы – это один из оптимальных вариантов для завтрака школьника. Её можно готовить из овсянки, киноа, гречки, булгура или пшена, добавляя молоко или воду, заявила диетолог Анна Мелехина, сообщает «Слово и Дело».

«Если ребенок отказывается есть кашу, её можно заменить омлетом, яичницей, овощами или фруктами. Другой альтернативой будут сырники, творог ли творожная запеканка. С ними можно подать натуральный йогурт либо смузи», – рассказала она.

Ранее эксперты назвали пары, имена которых несовместимы для отношений. Так, Дарья и Антон – это полные противоположности. На начальном этапе может показаться, что возлюбленные подходят друг другу, но это лишь заблуждение.

ТОЛК