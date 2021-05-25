Горняк22: Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в центре Барнаула

В Барнауле 23 мая случились две серьезные аварии с пострадавшими. Сейчас сотрудники полиции проводят по ним проверки

Серьезная авария произошла вечером 23 мая в центре Барнаула – на пересечении переулка Прудского и улицы Гоголя столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Ipsum, сообщает «Инцидент Барнаул».

В ГИБДД Барнаула рассказали, что водитель Renault выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota. В результате ДТП пять человек пострадали: водитель Renault и четверо пассажиров Toyota – женщина и трое детей.

Однако это не единственное серьезное ДТП за вечер 23 мая в Барнауле. На пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады столкнулись Subaru Legacy и Toyota Harrier.

Оказалось, что женщина-водитель Subaru при повороте налево на зеленый сигнал светофора не пропустила встречный автомобиль. В результате автомобиль Toyota опрокинулся, пострадала водитель Subaru, ее увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля на Чуйском тракте.

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