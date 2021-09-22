Горняк22: День осеннего равноденствия 2021: дата, история, традиции и приметы

Равноденствие. Небо. Закат Фото: pixabay.com

День осеннего равноденствия в 2021 году наступит 22 сентября. Рассказываем, что это такое, почему его дата каждый раз меняется, а также об истории и традициях дня

День осеннего равноденствия в 2021 году

Равноденствие происходит два раза в год: в сентябре и в марте. Осеннее равноденствие в 2021 году наступит 22 сентября в 22.21 по московскому времени.

Что такое равноденствие

В этот день на всей планете, за исключением приполярных регионов, совпадает продолжительность дня и ночи. Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом. Об этом пишет ТАСС.

После осеннего равноденствия дни становятся короче ночей.

Почему дата осеннего равноденствия меняется

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

Четких дат осеннего равноденствия нет. Каждый год они сдвигаются примерно на один-три дня. Это происходит из-за того, что длина календарного года не равна времени, которое необходимо Земле для полного оборота вокруг солнца. Планете нужно немного больше – 365 дней и примерно шесть часов. Об это пишет портал syl.ru.

Что нужно делать на осеннее равноденствие

В день осеннего равноденствия наши предки традиционно подводили итоги лета. После этого обязательно нужно было поблагодарить Богов за полученные блага, даже если год выдался непростым.

Этот день не обходился без гуляний и пиршеств. Устраивали различные забавы, водили хороводы, пели песни об урожае.

В день равноденствия также было принято ходить в гости и приносить с собой щедрые угощения. Считало, что это привлечет достаток и поспособствует процветанию.

Народные приметы на День осеннего равноденствия

Какой день 22 сентября – такая будет вся осень.

Если погода ясная, то зима будет теплой. Если пасмурно и дождливо, то осень и зима будут холодными.

Если рябина уже вся стала красной, то зима придет рано.

Пожелтевшие листья березы сулят ранние заморозки, а обилие желудей на дубах – большое количество снега.

Если птицы начали улетать, то зима будет очень морозной.

Если куры линяют на Осенины – это предвещает теплую зиму.

Чай. Чашка. Осень Фото: Pixabay

Источник

ТОЛК