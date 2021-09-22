Горняк22: Дожди, мокрый снег и около +5 градусов ожидается 22 сентября в Алтайском крае

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

Вероятность осадков в виде дождей с мокрым снегом сохраняется в регионе до конца месяца, при этом с каждым днем столбики термометров будут опускаться все выше

22 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +5…+10 градусов. В отдельных районах региона возможны небольшие, а по северу умеренные дожди, утром вероятно выпадение мокрого снега. Ветер подует западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в среду столбики термометров покажут до +5…+7 градусов. Временами пройдет небольшой дождь, утром, возможно, с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 м/с.

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