Горняк22: Пропавшую 19-летнюю жительницу Барнаула нашли живой

Девушка. Ночью Город Фото: peter_pyw с сайта Pixabay

Волонтеры сообщили, что нашли пропавшую девушку, однако в их сводке прибавилось еще три пропавших мужчины — все жители Барнаула

Пропавшую ранее 19-летнюю девушку из Барнаула нашли живой, сообщает «Лиза Алерт». Однако волонтеры не раскрыли подробности, где она была и что с ней произошло.

Фото: Лиза Алерт

При этом в городе ищут еще троих человек. Так, 16 мая в Барнауле пропал 47-летний Вячеслав Овчинников.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Кроме того, с 18 мая в Барнауле ищут 78-летнего Петра Маряхина.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 169 см, нормального телосложения, волосы седые, средней длины, глаза серые.

С собой: рюкзак, надувная лодка.

Также с 4 мая неизвестно местонахождение 37-летнего Андрея Дубских.

Фото: Лиза Алерт

Его приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.

Одежда: темно-синяя ветровка, темно-синие штаны, черная бейсболка, черные кроссовки.

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