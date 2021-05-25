Горняк22: Главреда Telegram-канала Baza Никиту Могутина задержали в Москве

Никита Могутин Фото: instagram.com/mogoutine

По предварительной информации, машину Могутина «остановили на улице, после чего сообщили, что он проходит по ориентировке»

Основатель и главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин рассказал, что его задержали в Москве, сообщает «РИА Новости»

«Я сижу в ОВД «Китай-город», и мне не объяснили, что произошло. Я думаю, может быть, какая-то путаница», – заявил он.

По предварительной информации, задержание, возможно, связано с работой на митинге 21 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

Никита Могутин действительно освещал акцию вместе со съемочной группой, но редакция заранее подавала все необходимые документы, сообщили в редакции.

В настоящий момент журналиста отпустили из полиции под обязательство о явке. Причина задержания осталась неизвестна.

После митинга 21 апреля, полиция начала приходить к журналистам «Комсомольской правды», «Эха Москвы», «Дождя «, которые работали на протестах.

Ранее полиция пришла к журналисту Baza Петру Коронаеву. Полицейский рассказал, что «заменяет» участкового и спросил, где проживает Пётр и какой у него номер телефона, рассказали в редакции.

Ранее «Толк» сообщал, что Романа Протасевича, основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала, задержали в аэропорту Минска.

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