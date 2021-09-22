Горняк22: Опубликовано видео нападения Тимура Бекмансурова на пермский вуз

Нападение на вуз в Перьми Фото: кадр из видео youtube.com

В связи с происшествием в университете губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура. Ранее глава региона заявил, что семьям всех погибших и пострадавших окажут необходимую помощь

В Сети выложили видео нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на Пермский государственный университет, произошедшее 20 сентября, сообщает «КП».

На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, что студент открыл огонь еще на улице. Там он выстрелил в человека, которого затащили в холл вуза и оставили на полу. К дверям начал приближаться человек с ружьем в руках, и студенты в панике разбегались в стороны. Бекмансуров зашел в университет, выстрелил в раненого и пошел дальше.

Проходя по коридорам университета, молодой человек стрелял из дробовика во всех людей, которые попадались ему на пути.

Обезвредить его смогли лишь сотрудники ДПС, которые первыми прибежали в вуз и смогли остановить трагедию. Стрелок получил тяжелые ранения, но выжил. Полицейских представят к госнаградам.

Напомним, что 20 сентября Тимур Бекмансуров напал с оружием на восьмой корпус Пермского университета. Перед тем, как совершить массовое убийство, он оставил сообщение на своей странице в соцсети, в котором рассказал, что давно имел психические проблемы и мечтал осуществить подобное. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

ТОЛК