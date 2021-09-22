Горняк22: Не только Пермь и Казань. Случаи стрельбы в школах России в 2021 году

Оружие Фото: pexels.com

20 сентября в Перми студент открыл стрельбу по учащимся госуниверситета. Вспоминаем, в каких учебных заведениях России в 2021 году открывали огонь и к каким последствиям это приводило

20 сентября, Пермь

В Пермском государственном университете 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по сотрудникам и студентам учебного заведения.

В первые минуты стрельбы все постарались закрыться в аудиториях и стали ждать помощи. Некоторые студенты выпрыгивали из окон второго этажа здания, чтобы спастись.

Нападавший учился на первом курсе юридического факультета Пермского госуниверситета. На своей странице в соцсетях он подробно описал подготовку к совершению преступления. Молодой человек готовился к этому с десятого класса, но тогда хотел напасть на свою школу, а позже выбрал вуз.

В своем послании Тимур Бекмансуров написал, что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт. Он также подробно рассказал, как копил на оружие и как обманывал врачей, чтобы получить разрешение на его покупку.

В ходе нападения погибли восемь человек, еще 26 пострадали. На данный момент нападавший находится в больнице.

18 мая, Воронеж

В Воронеже 18 мая во время урока физкультуры в общеобразовательной школе к одному из учеников подошел неизвестный мужчина и показал пистолет. Об этом пишет РИА Новости.

После мужчина отошел в сторону, выстрелил в воздух и скрылся. Стрелком оказался 33-летний мужчина, которого вскоре задержали. В отношении нападавшего было возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия. Мужчина также заявил, что хотел только испытать купленный пистолет.

11 мая, Казань

Оружие. Патроны Фото: Pixabay

В Казани 11 мая в одной из гимназий города 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

При входе в здание бывший ученик взорвал самодельное устройство, а уже после открыл стрельбу по преподавателям и ученикам. В результате погибло семеро учеников восьмого класса и два преподавателя. Еще 24 человека получили ранения разной тяжести.

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым. Правоохранителям он заявил, что совершил преступление из-за ненависти ко всему миру.

Сейчас молодой человек утверждает, что чувствует себя вменяемым и признает вину. Он находится в СИЗО в трехместной камере, ему продлили срок ареста до 11 октября. Сообщается, что у Ильназа Галявиева нормальные отношения с сокамерниками.

10 апреля, Санкт-Петербург

10 апреля в Санкт-Петербурге в раздевалке одной из школ ученик девятого класса сделал несколько выстрелов из пневматического пистолета. Оружие школьник направлял в двух своих одноклассников. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал, пистолет у мальчика изъял один из преподавателей школы. В полицию школьника привела мама, свою вину подросток не признает.

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