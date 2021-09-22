Горняк22: Родители напавшего на пермский вуз студента рассказали о сыне

Пистолет. Оружие. Прицел Фото: Pixabay.com

По словам родителей, Бекмансуров агрессию в обычной жизни не проявлял и большую часть времени проводил за своим компьютером

Родители Тимура Бекмансурова, который 20 сентября совершил нападение на Пермский госуниверситет, рассказали, что их сын был неконфликтным и спокойным, сообщает «Лайф».

По словам матери Бекмансурова, в последний раз она видела сына утром перед нападением на вуз и не заметила ничего подозрительного.

«В восемь утра сказал «доброе утро» и стал собираться в университет. Я уходила на работу. С ним у нас были хорошие отношения. Он домашний человек, конфликтов у нас с ним не было», – рассказала женщина.

Отец стрелка, который с семьей не жил, ответил, что не знал, чем занимался его сын, сообщает «РБК».

«Сколько я с ним ни общался, он был увлечен только компьютером. Я ему говорил: «Почему ты гулять не ходишь?» В ответ: «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером»», – признался мужчина.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории Пермского университета. Его задержал прибывший на место сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Сейчас стрелок находится в реанимации.

В результате нападения погибли 6 человек и 24 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийстве двух или более человек»). 21 сентября в Пермском крае объявили днем траура.

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